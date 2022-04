VIX TRIO La Villa, 30 avril 2022, Illkirch-Graffenstaden.

VIX TRIO

La Villa, le samedi 30 avril à 20:30

Enfants des musiques saturées, leurs compositions initient l’auditeur à une quête instrumentale à travers mélodies et dissonances, légèreté et intensité. Au fil d’un piano, parfois espiègle, parfois saisissant, soutenu par une section rythmique complice, se dessinent des paysages ambulants aux multiples visages. En résulte un jazz progressif et pictural : un clair-obscur à écouter les yeux fermés, porté par les scènes imaginaires qui en jaillissent. _« Vix Trio est un crossover de styles des plus séduisants pour tout amateur de jazz qui flaire le bon groove ardent. Le groupe a su cristalliser ces différentes influences, les digérer, et nous offrir en retour un jazz authentique et sincère. »_ KAO Mag

Tarifs (en €) Plein : 14 Réduit : 12 Abonné : 9 Jeune : 6

Sensible et moderne, Vix Trio se singularise par une approche spontanée du jazz.

La Villa Rue Krafft Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T21:40:00