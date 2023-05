MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS À VIVY, 9 juin 2023, Vivy.

De nombreux produits locaux et de qualité sont en vente à l’occasion de ce marché des Producteurs de Pays : légumes, fruits, fromage, miel, vins, bières, champignons, viandes, spiruline, artisanat… Le tout, dans une ambiance conviviale !.

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 21:00:00. .

Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Many local and quality products are on sale during this market of the Producers of Country: vegetables, fruits, cheese, honey, wines, beers, mushrooms, meats, spirulina, crafts… All this in a friendly atmosphere!

En este Farmers’ Market se venden muchos productos locales y de calidad: verduras, fruta, queso, miel, vino, cerveza, setas, carne, espirulina, artesanía… Todo ello en un ambiente agradable

Auf diesem Bauernmarkt werden zahlreiche lokale Qualitätsprodukte zum Verkauf angeboten: Gemüse, Obst, Käse, Honig, Wein, Bier, Pilze, Fleisch, Spirulina, Kunsthandwerk… Und das alles in einer geselligen Atmosphäre!

