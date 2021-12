Schiltigheim Collège Leclerc Bas-Rhin, Schiltigheim Vivre une lecture différemment : l’art du kamishibaï Collège Leclerc Schiltigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le vendredi 21 janvier 2022 à Collège Leclerc

**Vivre une lecture différemment: l’art du kamishibaï** Au CDI du collège, Mr Burger, représentant les éditions strasbourgeoises Callicéphale/ créateur de merveilleux albums de kamishibaï, viendra nous raconter quelques histoires à l’aide d’un butaï, venez découvrir ce qu’est cette autre forme de lecture partagée ! [[https://www.callicephale.fr/fr/](https://www.callicephale.fr/fr/)](https://www.callicephale.fr/fr/)

10 places par animation de 30 min.

Lecture d’albums kamishibaï dans un butaï Collège Leclerc 9 avenue du 23 Novembre 67300 Schiltigheim Schiltigheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T18:30:00;2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T19:30:00;2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:00:00

