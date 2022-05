Vivre une expérience à “La sauvagine terre et passions” LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION®, 4 juin 2022, Nieurlet.

“La sauvagine terre et passions” est un centre de formations, d’ateliers et de séminaires dédié au jardin et au bien être ouvert en pleine nature. Situé à une heure de Lille, niché au cœur du marais Audomarois, ce site naturel exceptionnel désigné par l’UNESCO, les Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture s’inscrit dans le cadre du programme « Man and Biosphère». Avec Pascal, enfant du marais et guide, vous naviguerez en bacôve ou en brouckailler sur les wateringues et watergangs (rivières) de la rive Flamande du marais Audomarois pour une arrivée sur une légre (langue de terre) à “La sauvagine terre et passions”. Plus grand potager de France encore habité en son cœur, le marais Audomarois, s’étend sur 3726 hectares avec plus de 700 kilomètres de canaux. Guy Boulnois, fondateur de “La sauvagine terre et passions” vous y accueillera pour faire découvrir le jardin pédagogique. Ses Reconnaissances et une Création… – Lauréat du concours TALENTS de la création d’entreprise en milieu rural – Trophée décerné par UNESCO pour la transmission des savoirs sur “l’Art de Cultiver son Jardin au Naturel” – Reconnu Eco-Acteur en faveur du développement durable – Lauréat au concours National des Jardins Potagers – Baptême de la Rose La Sauvagine Terre et Passion Delflorobla® Votre programme à “La sauvagine terre et passions” : – Rendez-vous pour le départ : Parking de l’embarcadère / Route de Saint Momelin / 59143 Nieurlet / Au centre du village à 100m de l’église. – 10h15 / Accueil à l’embarcadère des inscrits, – 10h30 / Départ en barque vers La Sauvagine Terre et Passion® – 11h00 Arrivée au domaine de La Sauvagine Terre et Passion® – Accueil par Guy Boulnois / Présentation et historique de La Sauvagine Terre et Passion® – 12h30 / Déjeuner pique nique composé de produits frais de saison et de notre région, – 14h00 / Conférence dans le jardin pédagogique par Guy Boulnois sur « Les jardins face aux changements climatiques » – 16h30 / Rendez-vous pour le retour au quai d’embarquement de La Sauvagine Terre et Passion® – 16h45 / Embarquement et départ en barque vers le point de départ, – 17h15 / Arrivée au parking de l’embarcadère . Dans une démarche de qualité et pour créer une atmosphère qui invite à la sérénité, l’accès est limité à 20 personnes par jour. . Tarif de la journée tout compris : 40€ et 35€ pour les enfants de moins de 12 ans. . Uniquement sur réservation, minimum 3 jours avant la date auprès de Martine et Pascal / Le Brouckailler : au 03 21 11 56 47 / 06 23 43 13 12 / 06 68 03 19 00 . En total respect du protocole sanitaire : Luttons ensemble contre la Covid-19. . Adoptons de nouveaux comportements pour nous protéger et protéger ceux qui nous entourent. . Pour le déjeuner et sur simple signalement d’allergie, nous pouvons éviter la plupart des allergènes dans nos préparations. . Age minimum réglementaire 3 ans pour le transport en barque. . Il vous est conseillé de disposer d’une tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures de marche. . Munissez-vous de votre appareil photo afin d’immortaliser certains instants et de vos jumelles pour l’observation de la faune. . Aussi pour les passionnés, prévoyez de quoi prendre des notes. . Si vous souhaitez prolonger votre séjour et pour répondre à toutes vos attentes, une organisation touristique et un hébergement spécifique sont à découvrir sur notre site : [[https://www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/…/50](https://www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/…/50)](https://www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/…/50)… . Pour consulter les conditions générales de vente cliquez sur ce lien : https//[www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/content/3-conditions-utilisation](http://www.la-sauvagine-terre-et-passion.fr/content/3-conditions-utilisation) LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION® une EXPÉRIENCE ! LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION® un lieu UNIQUE !

. Accès est limité à 20 personnes par jour . Tenue adaptée à la météo ainsi que des chaussures de marche conseillées . . Tarif de la journée tout compris : 40€

“La sauvagine terre et passions” propose une immersion totale pour permettre de s’ouvrir à un environnement propice à la transmission des savoirs du jardinage au naturel.

LA SAUVAGINE TERRE ET PASSION® 81B Route de Saint Momelin – 59143 Nieurlet Nieurlet Nord



