Vivre un Noël d’antan Hunspach, 4 décembre 2022, Hunspach.

3 route de Hoffen Hunspach Bas-Rhin

2022-12-04 13:00:00 – 2022-12-04 18:00:00

Venez vivre un Noël comme il se fêtait autrefois dans les familles alsaciennes, au cœur du village de Hunspach. Participez à la lecture de contes et récits ou observez et humez les bonnes odeurs des bredeles lors de leurs confections ainsi qu’à la sortie du four. De nombreuses animations se tiendront dans ce village typique et traditionnel du nord Alsace.

+33 6 12 19 18 69

