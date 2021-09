Paris Visioconférence Paris “Vivre un deuil en temps de pandémie”. Visioconférence Paris Catégorie d’évènement: Paris

“Vivre un deuil en temps de pandémie”. Visioconférence, 2 octobre 2021, Paris. “Vivre un deuil en temps de pandémie”.

Visioconférence, le samedi 2 octobre à 16:00

_**Quel impact sur le processus de deuil ?**_ _**Quelles ressources pour se reconstruire ?**_ Conférence-échange animée par **Blandine Bleker et Valérie Mercier,** accompagnantes bénévoles à Empreintes. Inscription par mail: (places limitées : 15 personnes maximum)

Inscription par mail

Empreintes accompagner le deuil Visioconférence 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Visioconférence Adresse 5 Avenue Anatole France, 75007 Paris Ville Paris lieuville Visioconférence Paris