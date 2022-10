Vivre sans témoin, 11 novembre 2022, .

2022-11-11 – 2023-01-22

EUR Habitué·es à vivre dans un monde ouvert non stop, la permanence des lumières artificielles est devenue une seconde nature. Les lumières blanches qui envahissent nos villes sont non seulement une perte esthétique dans nos rapports avec le cosmos et le ciel étoilé, mais ont également des conséquences sur le vivant et les écosystèmes naturels qui ont besoin de percevoir l’alternance du jour et de la nuit. Cette lumière blanche à l’œuvre dans de nombreuses techniques contemporaines comme les caméras infrarouges, de surveillance, les satellites et les drones, contribuent à créer un univers où il ne fait jamais nuit pour personne et où, à la manière d’un panoptique, la surveillance est généralisée.



● Stéphanie Roland (Belgique) :

Science-fiction postcards, vues satellite d’iles amenées à disparaitre. Le cercle vide, documentaire expérimental sur le point Nemo

● Dimitri Mallet (France) :

Silence painting, œuvre faisant référence au phénomène de l’heure bleue

● Emmanuel Van Der Auwera (Belgique)

Videosculpture xxi (Végas) et videosculpture xxii (white noise), installations audiovisuelles faisant apparaitre des images de vidéo-surveillance

● Pierre Coric (Belgique)

As we continue, installation passivement interactive

● Stéphane Thidet (France)

Half moon, film tourne dans un jardin de nuit, ou la vie sauvage reprend ses droits.

Exposition collective. Empruntée à Michael Foessel dans son ouvrage éponyme sur la nuit, l’obscurité que nous cherchions dans la nuit est-elle en train de disparaître ? Serions-nous entré·es dans un monde où vivre sans témoin devient impossible ?

