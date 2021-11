Vîvre Rue Paul Gauguin à Mitry-Mory / RER B Mitry-Claye, 13 novembre 2021, Mory.

Rue Paul Gauguin à Mitry-Mory / RER B Mitry-Claye, le samedi 13 novembre à 20:30

La Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France vous invite au spectacle Vîvre en partenariat avec le réseau CirquEvolution, Mitry-Mory, Villeparisis, Gonesse et Fosses. Enivrez-vous, Il faut être toujours ivre, tout est là ; c’est l’unique question ». La poésie de Baudelaire résonne dans les cuivres de la Fanfare du Cheptel Aleïkoum. Gourmandises de sons et de couleurs, les douze interprètes circassiens, musiciens, danseurs et comédiens nous offrent une ode à la vie, à nos passions et à nos démesures. Sous ce chapiteau, la piste devient un endroit ouvert où artistes et publics ont la possibilité d’agir, d’interagir, de protester et d’acclamer. Contact : L’Atalante, 1 rue Jean Vigo – 77290 MITRY-MORY Tél. : 01 60 54 44 80

Tarifs : Tarifs : 15 € (plein tarif) / 10 € (tarif réduit) / 5 € (moins de 12 ans) Dès 10 ans

Venez découvrir le chapiteau de la compagnie du Cheptel Aleïkoum pour le spectacle Vîvre, proposition circassienne enivrante et musicale.

Rue Paul Gauguin à Mitry-Mory / RER B Mitry-Claye Rue Paul Gauguin, 77290 Mitry-Mory Mory Seine-et-Marne



