Charles Péguy

Frédéric R. Fisbach

Ensemble Atopique II traduit du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc de Charles Péguy



Pour cette nouvelle écriture dramatique, Frédéric R. Fisbach croise habilement les figures historiques et les références poétiques afin de questionner le futur au temps des incertitudes.



Nous sommes en 2026, le monde court à sa perte. Le chaos social, écologique et économique règne et conduit la terre à son point de rupture. Dans ce contexte délétère, quatre femmes se réunissent et décident de reprendre une pièce avortée six années plus tôt suite à la mort accidentelle de F., le metteur en scène. Elles reprennent alors la question laissée en suspens : Le monde, dans son urgence impérative à se sauver, a-t-il besoin d’une parole poétique ?



L’auteur, qui apprécie la langue si particulière de Charles Péguy, mêle subtilement son texte à celui de l’écrivain, délivrant les paroles de Jeannette l’insoumise, et amenant les spectateur·trice·s à naviguer entre les écrits et les temps avec subtilité.



Une autofiction déformée qui sonne comme la fin d’une époque. Vivre ! dit l’agonie et la mort pour mieux dire l’amour de la vie.

