Vivre livre Figeac, 2 avril 2022, Figeac.

Vivre livre Figeac

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-02 18:00:00 18:00:00

Figeac Lot Figeac

EUR Inauguration

Vous voulez rencontrer l’équipe de Vivre Livre !?

Venez discuter avec nous et partager un moment convivial !

Apéritif offert – Place des Écritures à 12 h 30

De 10 heures à 18 heures , il vous est proposé de rencontrer des

auteurs, des illustrateurs, des éditeurs ; de participer à des ateliers ou d’assister à des

lectures pour petits et grands ; de découvrir des expositions et de profiter de visites

gratuites pour tous.

Retrouvez les dans plusieurs lieux emblématiques de la ville de Figeac : de l’hôtel du

Viguier du Roy à la halle Carnot, du centre social à l’école de musique, de l’Astrolabe

à l’office de tourisme, mais aussi dans les librairies Le Livre en Fête et Champollion, ainsi

que dans les cafés et restaurants Le Père Peinard, Les Anges Gourmands et

Champollion.

Les livres ! Ils les écrivent, les illustrent, les traduisent, les corrigent, les impriment, les

publient, les conseillent, les prêtent, les vendent, les lisent… : les acteurs du livre du

territoire vous invitent à découvrir les coulisses et les secrets de leurs professions lors

d’une journée ludique et conviviale : Vivre livre ! festival du livre et de ses métiers.

+33 5 65 34 24 78

Vivre livre

Figeac

