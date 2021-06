Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines Vivre l’instant présent … / psycho-bio-acupressure (PBA) et se recentrer sur l’essentiel Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Réseau des médiathèques, le samedi 12 juin à 15:00

Se recentrer sur l’essentiel avec **Aisling Heavey** et **Malika Ternisien** qui animeront un atelier de psycho-bio-acupressure (PBA) pour mieux gérer son stress ainsi qu’un atelier autour des huiles essentielles appropriées, pour se « recentrer sur l’essentiel ». _Tout public_ _Durée : 2h_ _Sur réservation dans l’agenda e-mediatheque_

Réservation sur l’agenda e-mediatheque.sqy.fr

En visioconférence retrouvez les praticiens de l’association Equilibr’Energy qui animent ces rencontres avec des techniques de « Bien-être ». Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

2021-06-12T15:00:00 2021-06-12T17:00:00

