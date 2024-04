Vivre les Jeux en Landes d’Armagnac Stade Roger Dubos Gabarret, mercredi 24 avril 2024.

Vivre les Jeux en Landes d’Armagnac Stade Roger Dubos Gabarret Landes

Le site sera ouvert à tous, toutes générations confondues seront les bienvenues !

Le Village Olympique Itinérant Landais Accessible à Tous (VOILAT) fera halte dans les Landes d’Armagnac !

Au programme des démonstrations et animations sportives proposées par les clubs et associations du territoire du foot, du rugby, du basket mais aussi du tennis, du tir à l’arc, de la pétanque, du judo, de la danse et différentes autres animations… Le site sera ouvert à tous, toutes générations confondues seront les bienvenues !

Bref, une journée sportive, familiale et festive à ne surtout pas rater !

Programme détaillé

9h30 Accueil du public

9h45 Défilé des participants

10h Ouverture officielle du village Olympique

10h15 Départ de la MARCHE 2024 Intergénérationnelle

11h à 12h30 Début des animations Ateliers sportifs

13h45 SUPRISE GEANTE

14h à 16h Début des animations Ateliers sportifs

16h15 Goûter & Démonstration du club de danse

17h Fermeture du Village Olympique .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Stade Roger Dubos Chemin de la Lanne

Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Vivre les Jeux en Landes d’Armagnac Gabarret a été mis à jour le 2024-04-02 par OT Landes d’Armagnac