Salle Saint-Joseph, le jeudi 25 novembre à 20:00

### Vivre le Shabbat, entre Création et Libération Le christianisme est né à l’intérieur du judaïsme. Impossible de le comprendre en vérité sans lien avec celui-ci. En dialoguant avec les Juifs, c’est notre identité chrétienne que nous retrouvons comme jaillissant de source. **Venez faire l’expérience.** Le Rabbin Philippe Haddad officie à la Synagogue de la rue Copernic. Il est très engagé dans le dialogue avec les Églises. Philippe Haddad dédicacera quelques livres après la conférence.

Entrée libre

La paroisse ND de Grâce de Passy et l'association « Au vent des rencontres » vous invitent à une rencontre avec le Rabbin Philippe Haddad Salle Saint-Joseph 4 rue de l'Annonciation, 75016 Paris

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T22:00:00

