Courseulles-sur-Mer Calvados Courseulles-sur-Mer Vivez le changement de saison de façon sereine, harmonieuse et dynamique. Programmez-vous du temps pour vous faire du bien !!! 5 rdv matinaux dominicaux, du 13 mars au 10 avril pour se remettre en forme, respirez à pleins poumons, ouvrir ses sens, se ré-énergiser avec l’arrivée du printemps avec ces séances spécifiquement travaillées et adaptées aux variations saisonnières. Cette sortie a été sélectionnée par Normandie Tourisme, dans les Expériences Normandes. Cours de sophro les pieds dans l’eau à Courseulles Encadrée par Estelle, sophrologue rncp, pratique la sophrologie depuis plus de 15 ans, spécialisée sophro nature et sophro sport, formée gestes 1er secours, créatrice de Sophro Nature Evasions®, marque déposée. Sophro Nature Evasions®, est également adhérent prestataire touristique Bien-Etre – Lifestyle au sein de Terres de Nacre Tourisme Le plus :

Estelle est également guide-conférencière cartée avec une expérience professionnelle de + de 20 ans. Tarif : 20€/adulte_15€ de 13 à 18 ans_10€ 8 à 12ans_gratuit-7ans Si inscription sur 3 à 5 dates : 15€/adulte_10€ de 13 à 18 ans_5€ 8 à 12ans_gratuit-7ans Infos-résa :

contact@sophro-nature-evasions.fr

Règlement lors de l’inscription Découvrez notre univers et nos prestations !

www.sophro-nature-evasions.fr Courseulles-sur-Mer

