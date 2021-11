Guérande Porte Vannetaise Guérande, Loire-Atlantique Vivre le cours d’eau Porte Vannetaise Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Vivre le cours d’eau Porte Vannetaise, 3 novembre 2021, Guérande. Vivre le cours d’eau

le mercredi 3 novembre à Porte Vannetaise

Une rivière éphémère s’installe le temps d’une matinée devant les remparts de la cité pour vous présenter ses secrets. Venez y découvrir la faune et la flore de vos ruisseaux, mais aussi les différentes techniques de restauration utilisées, de façon ludique pour apprendre et partager. Pour les petits et les grands !

Public

Une rivière éphémère s’installe le temps d’une matinée devant les remparts de la cité pour vous présenter ses secrets. Venez y découvrir la faune et la flore de vos ruisseaux, mais aussi les diffé… Porte Vannetaise Place du 8 mai 1945 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T09:30:00 2021-11-03T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Porte Vannetaise Adresse Place du 8 mai 1945 44350 Guerande Ville Guérande lieuville Porte Vannetaise Guérande