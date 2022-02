“Viv(r)e l’architecture, un architecte dans la classe” Maison de l’architecture et de la ville PACA Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

**”viv(r)e l’architecture” 2022-23** Ce dispositif consiste en l’organisation d’intervention d’architecte auprès d’élèves pour parler des métiers et observer l’environnement bâti. Dispositif pédagogique “Viv(r)e l’architecture, un architecte dans ma classe” proposé chaque année depuis 2014 par la MAV PACA aux scolaires des académies d’Aix-Marseille et de Nice, en partenariat avec les rectorats d’Aix-Marseile et de Nice et du CROA PACA. Cette action consiste en la rencontre d’un architecte et d’une classe (de la maternelle au lycée) pour parler du métier et de la pratique de l’architecte au cours de l’année scolaire. + d’infos générales sur le dispositif sur la plateforme ArchipedagogiE.org [ici](http://www.archipedagogie.org/fiche-action-p%C3%A9dagogique/vivre-larchitecture-0) **INSCRIPTIONS** . des classes pour “viv(r)e l’architecture” : – Académie d’Aix-Marseille : Présentation de « Viv(r)e l’architecture » par la DAAC d’Aix-Marseille [ici](http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2021-05/avp_vivre_larchitecture_2021-2022.pdf). Inscription des classes au printemps 2022 via ADAGE – Académie de Nice : Présentation du dispositif » Viv(r)e l’architecture » par la DAAC de Nice ici. Inscription des projets via la plateforme ADAGE de la DAAC de l’académie de Nice. . des architectes via le CROA PACA

