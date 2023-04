Brest La Fest’yves Vivre La Rue, 12 mai 2023, Brest.

Dix jours de joyeuses découvertes, d’expositions, d’hommages aux poétesses bretonnes, de balades sur les pavés de la ruelle verte, dans les jardins et la venelle et de festivités en plein air, sont organisées par les associations VIVRE LA RUE et LA MALOÏNE, dans le patrimoine commun urbain de la RUE SAINT MALO à BREST RECOUVRANCE, avec un programme tous publics :

Du vendredi 12 au dimanche 21 mai dans la rue Saint Malo de 14h à 19h

-Balades dans le patrimoine commun urbain brestois

-Expositions et histoire de la rue St Malo

-Hommage aux poétesses bretonnes

-Ambiance musicale sonore

-Café culturel, boutique, épicerie bio-équitable locale « AU COIN D’LA RUE » …

Spectacles le Dimanche 14 mai entre 15h et 21h

– LES AVENTURES DU TENOR DE BREST ((Chanson pour Minots et Parents pas très sages / tout public !) Juke (Le Ténor de Brest) et Fil (La Tordue) en duo

« Après plus de 20 ans passés sur les routes, Juke, alias le Ténor de Brest, saltimbanque de la chanson a sorti, en décembre 2017, son premier album studio !

Les Aventures du Ténor de Brest sont ses histoires, rapportées de ses voyages et rencontres improbables. Il nous fait découvrir des lieux magiques, comme la crique aux bigorneaux, des personnages extraordinaires, tel l’indien dans l’eau, des tranches de vie comme celle de ce petit bateau remis à flot par une bande de copains, le Laisse les dire, une carte postale de son enfance, les roses trémières de sa grand-mère, une comptine à cent à l’heure avec « la course à l’escargot »,et pourquoi pas un kazoo, un sifflet de bosco ou une mystérieuse corne de brume…?

Juke use généreusement de sa voix de matelot avec un humour et une bonne humeur bien iodés. Les chansons mêlent guitares électrique, folk ,ukulélé, bruitages, percussions… et prennent tour à tour des accents rock, cajun, reggae, country.

Le Ténor de Brest a chanté dans les bistrots et les ports du monde entier : de Douarnenez, son port d’attache, à la Nouvelle Zélande, en passant par Paris, Berlin, le Sénégal et l’Irlande. Il a aussi partagé la scène avec La Tordue, Sanseverino, Gil Riot (ex Casse-Pipe)…

Nous retrouvons dans cet album les trois membres du groupe La Tordue avec Éric Philippon, initiateur du projet en tant que réalisateur artistique, guitariste et arrangeur, Pierre Payan, multi-instrumentiste et Benoît Morel en tant que créateur graphique, mais aussi le batteur, percussionniste, multi-instrumentiste Thomas Fiancette. »

Juke sera sur scène avec Eric Philippon dit « Fil ». Ils seront accompagnés de leurs plus fidèles instruments et tout un tas de surprises à découvrir en famille! Un spectacle joyeux à partir de 6 ans jusqu’ à 99 ans !!!

Internet : http://letenordebrest.blogspot.com/

– TEKMAO (Trad – Techno | Cornemuse x Bombarde x Techno)

TekMao, c’est un mélange de genres de musiques festives. D’un côté, la musique traditionnelle bretonne que l’on peut retrouver en Festoù-Noz. De l’autre, la Techno, musique actuelle liée à la fête. En résulte un cocktail qui fait naturellement bouger les têtes et danser les foules.

Site internet : https://tekmao.com/

– KAOLILA (Chant de femmes en breton)

Kaolila porte des mélodies qui l’ont touchées, qui l’ont fait vibrer, des airs tantôt emprunts d’embruns et de whisky, tantôt de chants de cigales, de flaques et de lacs gelés.

Des textes écrits en breton par l’écrivain Gégé Gwen sur des musiques originales composées et arrangées par le groupe.

Un véritable hymne à la Femme, celle qui a marqué l’Histoire, mais aussi celle que l’on n’entend jamais.

Kaolila, un groupe de 5 femmes, rugueuses et fougueuses, qui vous invitent à venir siroter leur univers distillé.

Site internet : https://kaolilamusik.wixsite.com/kaolila

Infos pratiques :

Site de VIVRE LA RUE

Site de LA MALOÏNE

Participation Aux Frais 6€ minimum voire plus si affinités !

Tous publics !

Accès tram et téléphérique Capucins.

