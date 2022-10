Vivre la nature ensemble – « Offrir un nouveau regard sur la pratique de la chasse plus contesté que dans le passé ».

Bruno LE CALVE, amoureux de son territoire, ancien pompier professionnel saura vous présenter les différents types de chasse, la régulation des espèces qui découle de la régulation de la forêt, les conseils aux randonneurs. La chasse doit être considérée non pas comme une activité prédatrice, mais comme une activité de loisirs de plein air, permettant d'apprécier la nature environnante, la connaissance de la biodiversité et de mieux connaître le territoire. A partir de 12 ans.

