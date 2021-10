Paris Le Patronage Laïque Jules-Vallès île de France, Paris Vivre la laïcité en commun Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Vivre la laïcité en commun Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 8 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 8 décembre 2021

de 19h à 22h

gratuit

Conférence de François De Smet La laïcité paraît un concept entendu. Pourtant, les enjeux liés à la laïcité jalonnent de manière polémique ce que l’on nomme couramment le « vivre ensemble » et empoisonnent régulièrement l’ensemble des débats consacrés de près ou de loin à l’intégration. La question peut se poser : la conception de la laïcité qui est la nôtre est-elle pleinement adaptée aux enjeux de notre temps, marqués par la redéfinition des identités individuelles, par la complexification des rapports humains ? Il semble donc nécessaire de s’interroger sur l’avenir du concept de laïcité en des temps où le besoin d’une refondation se fait ressentir, en replaçant son émergence philosophique dans le cadre de la sécularisation dont l’histoire des idées est le témoin. À ce titre, il convient d’interroger la notion de liberté dans son application spécifique aux libertés fondamentales de conscience et de convictions. François De Smet est docteur en philosophie de l’université libre de Bruxelles, où il a défendu en 2010 une thèse intitulée « Le mythe de la souveraineté – Dialectique de la légitimité, du Corps au contrat social », sous l’égide du professeur Jean-Marc Ferry. De 2015 à 2019, il a été directeur du Centre fédéral Migration, Myria, organisme public fédéral chargé de veiller aux droits fondamentaux des étrangers. Principaux ouvrages : Vers une laïcité dynamique (Editions de l’Académie, 2012) Reductio ad hitlerum (PUF, 2014) – Prix Léopold Rosy 2015 Lost Ego (PUF, 2017) – Grand Prix du Livre sur le Cerveau 2018 Animations -> Conférence / Débat Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

8 : Boucicaut (221m) 8 : Lourmel (306m)

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-12-08T19:00:00+01:00_2021-12-08T22:00:00+01:00

La crise qui changera notre regard

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Patronage Laïque Jules-Vallès Adresse 72 avenue Félix Faure Ville Paris lieuville Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris