Vivre la fraternité, une contribution au vivre et faire ensemble

du lundi 21 mars au vendredi 25 mars à Collège La Rochotte

Mots clés : République – éducation – dialogue – culture – diversité – Respect – connaissance – l’Autre – mémoire – histoire – transmission – avenir commun. Face au repli identitaire et à des situations de crispations, l’ambition de cette action est de créer un espace d’échange et de dialogue avec les jeunes afin de déconstruire de fausses représentations racistes et antisémites. Il est question d’acquérir des connaissances et de prendre conscience que chacun est porteur d’une histoire, d’une culture, d’une mémoire. La diversité, dans l’unicité de la République est une richesse et un atout pour bien vivre le présent et construire ensemble un avenir commun. Avoir un sentiment positif d’appartenance à une culture commune quelle que soit l’origine, c’est avoir le sentiment d’appartenance à son quartier, à sa ville et à son pays. Chaque classe de la 6e à la 3e est invitée à découvrir, apprendre et comprendre le sens à donner à la fraternité, au vivre et au faire ensemble. Films courts et débats sont programmés. Animation par Edris Abdel Sayed, sociologue et Houda Guidoui, médiatrice culturelle, avec la participation des enseignants.

Scolarisation au collège La Rochotte

Rencontres avec les collégiens de La Rochotte à Chaumont consacrées à faire tomber les préjugés et les fausses évidences en vue de promouvoir la fraternité, le vivre et le faire ensemble.

