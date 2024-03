Vivre et Vieillir, c’est possible et ça s’append – Sévan Parc Hôtel Pertuis, lundi 15 avril 2024.

» VIVRE ET VIEILLIR, C’EST POSSIBLE ET ÇA S’APPREND »



David est Life Coach, osthéopathe et kinésithérapeute, fondateur de LifeForce et est aussi écrivain et auteur du livre (Re) Vivre des Editions Biovie.

David Tan propose des conférences et des lives sur Youtube

Il explore avec passion le développement personnel et l’art de guérir.

Vous découvrirez dans cette conférence les 3 clés fondamentales pour rajouter de la vie à vos années et des années à votre vie

– Comment alchimiser son stress et son intériorité ?

– Maîtriser les 5 piliers de la santé et de la vitalité

– Faire émerger sa raison d’être et ses rêves de vie

– Pratiques somatiques puissantes et efficaces pour gérer son stress et son intériorité (cohérence cardiaque et méditation)

– Pratique de self et co régulation de votre système nerveux



La vie est un jeu, et comme tous les jeux, elle a des règles. En les connaissant, tout devient plus facile !



CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE

Rajoutez de la vie à vos années et des années à votre vie



Retrouver sa vitalité est une question de choix bien plus qu’une question de chance. Vous vous sentez régulièrement fatigué, stressé, déprimé, angoissé par l’avenir ? Et s’il existait une autre façon de voir la vie ?



21 21 EUR.

qui seront présents lors de cet évènement 21 21 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 20:00:00

fin : 2024-04-15 22:00:00

Sévan Parc Hôtel 914 route de la Bastidonne

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur amandinevincenspro@gmail.com

