Vivre et survivre au Liban Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: 13616

Aix-en-Provence

Vivre et survivre au Liban Place De l’Hôtel de Ville, 31 mars 2023, Aix-en-Provence . Vivre et survivre au Liban Hôtel de Ville Place De l’Hôtel de Ville Salle des Mariages / Mairie d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13616 Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville

2023-03-31 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-31 20:45:00 20:45:00

Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville

Aix-en-Provence

13616 Pédiatre, Noha Baz a revécu, lors de l’explosion de Beyrouth le 4 août 2020, les scènes qu’elle avait connues lors de la guerre. Mais aussi cette expression de solidarité propre aux catastrophes, à ces moments où tout semble perdu… Jusqu’à ce que le regard d’un enfant sauvé ou la reconnaissance de ses parents vous fasse de nouveau basculer dans le camp de l’espoir. «J’ose parler du bonheur parce qu’il est une arme indestructible», explique celle qui, dans ses livres, défend la convivialité et le plaisir d’être ensemble comme l’arme ultime. Dans le cadre du jumelage entre Aix et Baalbeck, l’Association des Jumelages et des Relations Internationales d’Aix-en-Provence organise une conférence par Noha Baz sur “Vivre et survivre au Liban”, suivie d’un verre de l’amitié. +33 4 42 16 11 75 Place De l’Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: 13616, Aix-en-Provence Autres Lieu Aix-en-Provence Salle des Mariages / Mairie d'Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence 13616 Place De l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Ville Aix-en-Provence lieuville Place De l'Hôtel de Ville Hôtel de Ville Aix-en-Provence Departement 13616

Aix-en-Provence Salle des Mariages / Mairie d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13616 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence /

Vivre et survivre au Liban Place De l’Hôtel de Ville 2023-03-31 was last modified: by Vivre et survivre au Liban Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Salle des Mariages / Mairie d'Aix-en-Provence 31 mars 2023 13616 Hôtel de Ville Place De l'Hôtel de Ville Salle des Mariages / Mairie d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13616 Place De l'Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Aix-en-Provence 13616