Dans le cadre du Printemps des poètes, représentation par Marc Delouze (textes et voix) et Michel Marin (musique : saxophone et guitare)

Le Dimanche 27 Mars à 17h

La Brûlerie Fécampoise : 26 Rue Jacques Huet – 76400 FÉCAMP

Entrée libre

Contact : marc.delouze@free.fr / 06 74 82 25 55

