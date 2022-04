Vivre Ensemble en Paix GRANDE MOSQUEE DE PARIS Catégorie d’évènement: Paris

La Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix ————————————————— À l’occasion de la 5ème édition de la **Journée Internationale du Vivre Ensemble en Paix**, le 16 mai 2022, les **Scouts Musulmans de France et la Grande Mosquée de Paris** organisent la projection du film _**Nous Tous**_, réalisé par Pierre Pirard, suivi d’un échange convivial. Nombre de places limité (sur invitation) ! Signons [**la Déclaration Universelle du Vivre Ensemble en Paix**](https://16mai.org/declaration)**.** Les Scouts Musulmans de France – Vivre Ensemble en Paix GRANDE MOSQUEE DE PARIS 2bis Pl. du Puits de l’Ermite, 75005 Paris Quartier du Jardin des Plantes Paris

