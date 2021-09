Vivre ensemble en centre urbain – Gardanne Gardanne centre, 17 octobre 2021, Gardanne.

le dimanche 17 octobre à Gardanne centre

Visite organisée par le [Studio Miha](https://www.studio-miha.com/), architectes du projet. _Créé en 2015, le Studio Miha regroupe des compétences au service d’une passion commune pour l’architecture comme discipline plurielle._ _Cette attitude, devenue méthodologie, permet au Studio Miha de parcourir de nouveaux territoires à la recherche d’un point de vue impliquant à la fois les questions sociales, urbaines, culturelles, fonctionnelles et formelles._ ### Chantier de restructuration d’une maison de ville en un habitat collectif avec jardins et équipements partagés _ On vous fait visiter ? Située en plein coeur du centre historique de Gardanne, cette maison de ville vide de ces occupants et en état de détérioration reprend vie grâce à sa transformation en habitat collectif. Le projet propose de repenser les manières de vivre ensemble en mutualisant les fonctions de services (Buanderie/ vélos / cave …) et en favorisant la rencontre en partageant des espaces communs (Cuisine d’été, jardin…). La conception de ce projet s’est efforcé de minimiser l’impact écologique et économique d’espaces souvent très énergivores et consommateurs de place, dans un souci constant de frugalité et de pragmatisme.

Gardanne centre 17 faubourg du gueydan, Gardanne



