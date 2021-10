Le Haillan L'Entrepôt Gironde, Le Haillan Vivre ensemble avec nos différences L’Entrepôt Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Vivre ensemble avec nos différences L’Entrepôt, 19 novembre 2021, Le Haillan. Vivre ensemble avec nos différences

L’Entrepôt, le vendredi 19 novembre à 18:00

Vendredi 19 novembre, le film Chamboultout d’Eric Lavaine sera projeté à L’Entrepôt à 18h, en version sous-titrée et en audio description, et suivi d’un débat sur le rôle des aidants. Sur présentation du pass sanitaire et sous réserve des places disponibles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire.

Projection du film Chamboultout d’Eric Lavaine – Semaine dédiée au handicap L’Entrepôt 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T18:00:00 2021-11-19T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu L'Entrepôt Adresse 13 Rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan Ville Le Haillan lieuville L'Entrepôt Le Haillan