Mercredi 17 novembre, la ville du Haillan organise un **forum de l’emploi** à destination des demandeur·euses d’emploi en situation de handicap. Rendez-vous de 9h30 à 12h30 à la Salle du Forum : 118 Av. Pasteur, 33185 Le Haillan

Entrée libre

Forum de l’emploi – Semaine dédiée au handicap Forum des associations 118 Avenue Pasteur, 33185 Le Haillan Le Haillan Gironde

2021-11-17T09:30:00 2021-11-17T12:30:00

