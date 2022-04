Vivre ensemble autour des jeux Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours

Indre-et-Loire

Vivre ensemble autour des jeux Chambray-lès-Tours, 6 mai 2022, Chambray-lès-Tours. Vivre ensemble autour des jeux Chambray-lès-Tours

2022-05-06 13:30:00 – 2022-06-01 17:30:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours Exposition du 6 MAI au 1er JUIN

Dès 1 ans – Gratuit

LES MURS ONT DES OREILLES

Par Julia Chausson (illustratrice) pour les enfants de 1 à 6 ans. SAMEDI 14 MAI- 15h30 (durée: 30min)

Spectacle Jeune Public

De 2 à 6 ans – Gratuit

LÉON – Cie LA SENSIBLE SAMEDI 21 MAI – de 15h à 17h

APRÈS-MIDI JEUX “LES BÂTISSEURS”

Entrée libre

Dès 3 ans – Gratuit

Jeux de construction SAMEDI 28 MAI – de 15h à 17h

*IMPORTANT : Changement de lieu. Les jeux seront à l’Hippodrome lors de la journée de CHAMBRAY en Mai.

Entrée libre

APRÈS-MIDI JEUX “JEUX GÉANTS EN BOIS”

Dès 5 ans – Gratuit

Jeux d’adresse et de réflexion MERCREDI 1er JUIN

ATELIERS AVEC JULIA CHAUSSON

De 13h30 à 15h : rencontre/atelier de création de livres d’artistes en gravure (dès 4ans)

De 15h30 à 17h : rencontre/atelier de gravure (dès 6 ans) Vivre ensemble autour des jeux du 6 MAI au 1er JUIN (Exposition, Jeux, Ateliers, Spectacle jeune public) +33 2 47 43 17 43 https://mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr/rubrique-3 Exposition du 6 MAI au 1er JUIN

Chambray-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-04-10 par

Détails Catégories d’évènement: Chambray-lès-Tours, Indre-et-Loire Autres Lieu Chambray-lès-Tours Adresse Ville Chambray-lès-Tours lieuville Chambray-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Vivre ensemble autour des jeux Chambray-lès-Tours 2022-05-06 was last modified: by Vivre ensemble autour des jeux Chambray-lès-Tours Chambray-lès-Tours 6 mai 2022 Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire