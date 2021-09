“Vivre ensemble” à l’ENSA Bretagne ! Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 16 octobre 2021, Rennes.

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), le samedi 16 octobre à 09:30

### **PROGRAMMATION** ### **Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne** ### **Visites guidées** _[sur inscription]_ Contact : [communication@rennes.archi.fr](mailto:communication@rennes.archi.fr) Visite guidée du bâtiment de l’ENSAB ou visite libre avec circuit balisé visite guidée 1 : 10h00/11h00 visite guidée 2 : 10h30/11h30 visite guidée 3 : 11h30/12h30 visite guidée 4 : 12h00/13h00 ### **Expositions** ### Architecture Manifeste : Association 1901, la Plateforme est basée à Rennes et œuvre autour de la médiation de l’architecture et des domaines à sa périphérie. Avec l’exposition Architecture Manifeste, la Plateforme propose une lecture originale autour de la pratique du projet, de sa conception même et non pas de son résultat. Par sa présence quotidienne dans notre environnement, l’architecture fait sa médiation d’elle-même. Ainsi, la Plateforme entend mettre en avant des pratiques, des cheminements de pensées, des processus desquels émerge l’architecture. Sensibiliser à l’architecture, c’est sensibiliser au concept de création, mettre en avant le moteur d’une pensée sensible et poétique, consciente des enjeux qui l’entourent. ### Quartier le Colombier : Restitution d’un atelier de projet des étudiants de Licence 3 mené sur le quartier Colombier. Encadré par les enseignants Vincent Jouve et Pauline Marchant, les étudiants se sont intéressés à la transformation de ce fragment urbain dont la situation est représentative des problématiques contemporaines d’habiter dans un centre-ville. De la frise historique d’évolution du quartier au plan masse en passant par les maquettes de projet, les réflexions intègrent la prise en compte d’un héritage urbain et une stratégie de reconquête par l’espace public et le logement qui génèrent de nouvelles conditions d’habiter. Exposition présentée en juillet 2021 au centre culturel du Phakt auprès des habitants du quartier.

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire et port du masque // Visites guidées sur inscription

Journées Nationales de l’Architecture 2021

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



