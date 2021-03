Le Mans Centre Social des Quartiers Sud Le Mans Vivre en société, parlons-en ! Centre Social des Quartiers Sud Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

du lundi 19 avril au vendredi 30 avril à Centre Social des Quartiers Sud

Vivre en Société, c’est une condition que nous partageons tous. A l’échelle de la famille, de l’école, ou du pays. Cette société s’organise autour de règles communes qui s’imposent à tous, au-delà des différences. Un espace d’expression à proximité de cette expo-quizz permettra au plus grand nombre d’échanger de débattre et de réfléchir sur le sujet.

Exposition interactive sur les discriminations Centre Social des Quartiers Sud 20 Boulevard des Glonnières, 72100 Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-19T10:00:00 2021-04-19T16:00:00;2021-04-20T10:00:00 2021-04-20T16:00:00;2021-04-21T10:00:00 2021-04-21T16:00:00;2021-04-22T10:00:00 2021-04-22T16:00:00;2021-04-23T10:00:00 2021-04-23T16:00:00;2021-04-26T10:00:00 2021-04-26T16:00:00;2021-04-27T10:00:00 2021-04-27T16:00:00;2021-04-28T10:00:00 2021-04-28T16:00:00;2021-04-29T10:00:00 2021-04-29T16:00:00;2021-04-30T10:00:00 2021-04-30T16:00:00

