Vivre en lichen La Traverse Marseille Marseille 7e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Les artistes et leurs oeuvres échangent, collaborent, se contaminent et s’enrichissent mutuellement.

L’exposition Vivre en lichen a pour volonté d’explorer le phénomène de symbiose en tant que manifeste artistique et politique, à travers des oeuvres d’artistes qui collaborent avec le vivant, et entre elles.



Alors que nous participons à une crise écologique irréversible, il est urgent de trouver d’autres manières de cohabiter et de travailler avec le non-humain. L’idéologie capitaliste qui, dès l’époque de

Darwin, a fait de l’adaptation individuelle à un milieu concurrentiel sa caution scientifique, est difficile à déconstruire.



La symbiose apporte une réponse cette coexistence durable entre deux organismes d’espèces différentes remplace la compétition comme facteur évolutif, et met à mal la notion même

d’individu biologique et sociologique. Tout comme le lichen, être symbiotique algue-champignon, l’ensemble du vivant, dont nous faisons partie, est constitué d’interactions bénéfiques. Apprenons

de cet organisme aussi méconnu qu’omniprésent une éthique de la coopération, de la pluralité, de la résilience.



Dans l’exposition, les artistes et leurs oeuvres échangent, collaborent, se contaminent et s’enrichissent mutuellement. Les installations évolutives peuplées de bactéries, mycètes et autres micro-organismes ou espèces dites “nuisibles” questionnent la possibilité d’une co-création égalitaire entre partenaires, loin de la logique compétitive à laquelle le monde de l’art n’échappe pas.



En tissant un tel réseau, l’exposition se transforme en organisme vivant qui porte le mutualisme et le commensalisme des

interactions biologiques à une méthode de travail artistique, et enfin à un modèle sociétal.



Artistes Yolenn Farges, Charlotte Gautier van Tour, Adriana Knouf, Niccolò Moscatelli, Laure Vigna

Commissariat Colette Angeli



Programmation



Vendredi 15 mars 18h Vernissage à La Traverse, en présence des artistes et de la commissaire d’exposition



Mercredi 27 mars (date à confirmer) Discussion croisée autour des enjeux de la symbiose avec des chercheur·ses de l’IMBE (Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale),la commissaire et des artistes



Samedi 20 avril Atelier Symbiose lichen-humain par l’artiste Adriana Knouf, sur réservation, places limitées (en mixité choisie personnes minorisées)



Mercredi 24 avril (date à confirmer) Atelier arts & sciences pour jeune public des Maisons Pour Tous, en collaboration avec des scientifiques de l’IMBE



Dimanche 5 mai Journée et soirée de finissage dans le cadre du PAC (Printemps de l’Art Contemporain) buffet, visite guidée, apéritif



… et d’autres événements à venir .

