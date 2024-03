Vivre en indiennes, une histoire du goût entre le XVIIIe et le XIXe siècle Musée de la toile de jouy Jouy-en-Josas, samedi 16 mars 2024.

Vivre en indiennes, une histoire du goût entre le XVIIIe et le XIXe siècle Conférence sur l’usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure aux 18e et 19e siècles. Samedi 16 mars, 16h00 Musée de la toile de jouy Tarifs: 10€ (plein tarif) et 8€ (tarif réduit).

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Par Aziza Gril-Mariotte, Directrice du Musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon, en lien avec la parution de son ouvrage « Des étoffes pour le vêtement et la décoration : vivre en indiennes ; France (XVIIIe-XIXe siècle) ».

Retracer une histoire du goût en étudiant l’usage des indiennes dans la mode et la décoration intérieure aux 18e et 19e siècles. Dans la parure vestimentaire, l’usage des indiennes raconte à la fois la diffusion dans la société de pratiques longtemps réservées aux élites et la capacité des industriels à se renouveler pour accompagner l’essor de la consommation des étoffes, depuis les marchandes de mode jusqu’aux Grands Magasins.

A la fin de la conférence, une séance de dédicace sera proposée.

Musée de la toile de jouy 54 rue charles de gaulle 78350 jouy en josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France