2022-11-19 – 2022-11-30

Bouches-du-Rhne Une série de clichés de la vie quotidienne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle sous les colonisations française et francobritannique ; illustration d’un «Vivre ensemble» singulier à l’ombre de la domination coloniale Exposition collective La plateforme 150 chemin de la Madrague Ville Marseille 15e Arrondissement

