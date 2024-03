Vivre de l’air du temps, les lichens Parking du Chemin de la Fontaine Saint Clair Frémainville, dimanche 24 mars 2024.

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature
Parking du Chemin de la Fontaine Saint Clair

Vivre de l’air du temps, une vaine espérance que beaucoup souhaiteraient atteindre sans y parvenir. Pourtant deux organismes, une algue et un champignon, qui ne possèdent ni feuille ni racine, y parviennent en formant le lichen, une des associations les plus remarquables de la nature. Après la présentation de leur mode de vie, nous partirons à la découverte de quelques espèces locales et évoqueront d’autres variétés qui poussent dans les milieux moins pollués et plus extrêmes comme la toundra sibérienne ou les laves volcaniques.

Parking du Chemin de la Fontaine Saint Clair 95750 Frémainville Frémainville 95450 Val-d’Oise Île-de-France

Gérard BLONDEAU