(V)ÎVRE – COLLECTIF CHEPTEL ALEÏKOUM, 16 avril 2021-16 avril 2021, Le Mans.

(V)ÎVRE – COLLECTIF CHEPTEL ALEÏKOUM 2021-04-16 – 2021-04-16 Réservation en ligne à partir du 21 septembre : http:// Promenade Newton

Le Mans Sarthe

8 EUR Dans le cadre de la saison Le Mans fait son Cirque 2020-2021. Sous chapiteau chauffé, Promenade Newton. Cirque en fanfare. « Décliner les possibilités de la traversée, du passage à travers les solitudes et les rencontres, des anecdotes comme des perles et soudain se prendre pour des dieux grecs et injecter de l’ivresse, de l’extase, de l’euphorie, de la démesure. Et puis de la bicyclette, plein de bicyclettes comme on en voit de Shanghai à Ouagadougou, comme la promesse d’un avenir peut-être pas si horrible, qui glissent incessamment, joyeuses comme des chansons de Montand. (…) Une succession d’instantanés pas toujours cohérents comme nos vies éparpillées mais drôles parce que jamais pris totalement au sérieux ! » Christian Lucas, metteur en scène.

+33 2 43 47 36 52 http://www.lemansfaitsoncirque.fr/

