Vivre Cherbourg-en-Cotentin, 10 décembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Vivre 2021-12-10 20:30:00 – 2021-12-10 CHERBOURG-OCTEVILLE Boulevard de l’Atlantique

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Une proposition de La Brèche – Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Si on vous dit : La corde volante, le Trapèze, la Roue allemande et la Roue Cyr, entendez-vous le son de la fanfare Circa Tsuïca du Collectif Cheptel Aleïkoum ? Laissez-vous embarquer sous chapiteau aux rythmes des cuivres et des acrobaties endiablées ! Un seul mot d’ordre : l’échange, jusqu’au vertige enivrant ! Pour faire tomber les barrières, la piste devient une rue, le gradin un chemin de traverse. L’espace de jeu est total : sur les vélos, en solo, à deux, à plusieurs, à beaucoup. En équilibre au sol ou dans les airs sur les trapèzes, tant qu’il y a de l’échange ! Fanfare et acrobaties s’allient pour composer un fabuleux hymne au bonheur de vivre ensemble !

Douze artistes sur plateau à l’énergie communicative.

Du cirque joyeux, festif, musical et collectif !

Une proposition de La Brèche – Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Si on vous dit : La corde volante, le Trapèze, la Roue allemande et la Roue Cyr,…

Une proposition de La Brèche – Pôle national cirque de Normandie, Le Trident Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin et la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Si on vous dit : La corde volante, le Trapèze, la Roue allemande et la Roue Cyr, entendez-vous le son de la fanfare Circa Tsuïca du Collectif Cheptel Aleïkoum ? Laissez-vous embarquer sous chapiteau aux rythmes des cuivres et des acrobaties endiablées ! Un seul mot d’ordre : l’échange, jusqu’au vertige enivrant ! Pour faire tomber les barrières, la piste devient une rue, le gradin un chemin de traverse. L’espace de jeu est total : sur les vélos, en solo, à deux, à plusieurs, à beaucoup. En équilibre au sol ou dans les airs sur les trapèzes, tant qu’il y a de l’échange ! Fanfare et acrobaties s’allient pour composer un fabuleux hymne au bonheur de vivre ensemble !

Douze artistes sur plateau à l’énergie communicative.

Du cirque joyeux, festif, musical et collectif !

dernière mise à jour : 2021-09-28 par