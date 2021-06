Paimpol Abbaye de Beauport Côtes-d'Armor, Paimpol Vivre avec les arbres – exposition / Abbaye de Beauport Abbaye de Beauport Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Présentée au coeur des jardins de Beauport, l’exposition est conçue comme une balade. Des espaces ludiques, des vidéos et des bornes d’écoute sont installés au détour d’un chemin, cachés dans une cabane ou aux pieds d’arbres remarquables de l’abbaye. Une exposition pour percer leurs secrets et langages, apprendre à définir leur âge ou encore pour découvrir la biodiversité qu’ils abritent. Une invitation à mieux comprendre les arbres et à explorer de nouvelles alliances que nous pouvons tisser avec ces singuliers végétaux. Abbaye de Beauport Kerity, 22500, Paimpol Paimpol Côtes-d’Armor

