Vivre avec les animaux Le Mallouestan, 10 juillet 2022, Souleuvre-en-Bocage.

du dimanche 10 juillet au mardi 19 juillet à Le Mallouestan

Tu aimes crapahuter en forêt, créer un potager et prendre soin des animaux ? Faire des grands jeux dans les bois ou chiller au bord de la mare ? Tu veux enquêter sur les besoins des animaux et y répondre en leur préparant à manger ou en leur fabriquant des jeux en bois ? Viens passer 10 jours dans le refuge animal Le Mallouestan, situé en Basse Normandie. **Les incontournables de nos séjours** ————————————– Chaque séjour à la Bidouillerie est unique puisque le programme c’est toi qui le fait ! Que ce soit par le moyen d’une boîte à idées, d’une criée journalière ou d’un moment de discussion, chaque personne pourra proposer et participer aux activités qu’elle souhaite. C’est aussi le cas pour les menus que nous déciderons et cuisinerons ensemble (commission menu) et pour les règles de bien vivre ensemble. **Le lieu et les environs** ————————— Le Mallouestan est composé de sept hectares de terrain, de trois bâtisses, et de plusieurs zones de cultures. Notre camp trouvera sa place entre les carrés potagers, les poules et canards en liberté, les enclos des chèvres, moutons, lapins, cochons et la foisonnante végétation. Nous pourrons aussi partir en escapade autour du refuge pour nous retrouver dans le bocage Normand, le long de la Vire ou sur les collines. Comme sur tous les séjours de la Bidouillerie, nous dormirons dans des tentes. Des grandes tentes sont également prévues pour les activités et l’infirmerie. Une tente repos est également prévue pour les enfants souhaitant se détendre et lire au calme. Le camp est équipé de toilettes sèches et – nouveauté 2022 – nous aurons des douches chaudes (même en absence de soleil !). Comme nous serons accueillis dans un refuge, nous devrons également apprendre à vivre avec les habitant-es, humain-es comme non humain-es, en respectant les valeurs du lieu. Le refuge accueille des animaux rescapés des élevages intensifs et en prennent soin pour leur permettre de vivre leur vie pleinement. Nous refusons de les considérer comme des produits de consommation et priorisons leur volonté de vivre et leur capacité à ressentir de la souffrance, des émotions et à communiquer. C’est pour cela que, sur ce lieu, nous ne consommerons pas d’aliments d’origine animale. Merci de faire attention à ne pas en emporter dans ta valise. Concrètement ça veut dire quoi ? Que tu pourras garder la plupart de tes habitudes et en découvrir des nouvelles : des céréales au chocolat dans du lait végétal (avoine, noisette, riz…), des burgers frites ketchup mayo-sans-oeufs avec steak de céréales, des pâtes carbonara au tofu fumé grillé, des crêpes et des tournées de bonbons (Dragibus, bonbons qui piquent végés…). Bref, des repas délicieux et équilibrés nous attendent, n’hésite pas à ramener tes recettes préférées et on les adaptera si besoin ? **Les activités** —————– Sur le lieu nous pourrons participer aux soins des animaux (les nourrir, nettoyer les poulaillers, donner les médicaments…), bricoler des constructions pour les animaux (jeux pour les chèvres, hôtel à insectes, nichoirs à oiseaux…) et découvrir la permaculture en plantant et récoltant légumes, fruits et fleurs. Nous pourrons aussi aller construire des cabanes en forêt, remonter le cours des rivières ou faire des grands jeux dans les champs. Peut-être même que nous aurons la chance que des artisan-es ami-es du refuge passent nous apprendre la mosaïque ou la poterie. Et pour les moments où nous aurons envie de calme, la sieste dans les hamacs au bord de la mare, l’exploration des livres de la bibliothèque ou la création de jeux seront de la partie, sans oublier les veillées du soir, qu’elles soient artistiques, ludiques, sportives, complètement loufoques, sérieuses et inspirantes ou totalement relaxantes. Le rendez-vous se fait sur place en début d’après-midi

Sur inscription 400 euros

Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le Mallouestan Souleuvre-en-Bocage Souleuvre-en-Bocage Calvados



2022-07-10T14:00:00 2022-07-10T23:59:00;2022-07-11T00:00:00 2022-07-11T23:59:00;2022-07-12T00:00:00 2022-07-12T23:59:00;2022-07-13T00:00:00 2022-07-13T23:59:00;2022-07-14T00:00:00 2022-07-14T23:59:00;2022-07-15T00:00:00 2022-07-15T23:59:00;2022-07-16T00:00:00 2022-07-16T23:59:00;2022-07-17T00:00:00 2022-07-17T23:59:00;2022-07-18T00:00:00 2022-07-18T23:59:00;2022-07-19T00:00:00 2022-07-19T15:00:00