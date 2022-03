Vivre avec le monde Evry-Courcouronnes, 10 mars 2022, Évry.

Comment penser notre avenir, et avec quelles connaissances se projeter dans ce monde devenu menaçant ? À la longue crise du Covid 19, qui avait déjà percuté nos certitudes et notre confiance dans la gouvernance de notre planète, est venu s’ajouter une guerre fratricide qui interpellent bien d’autres vérités établies.. À la gravité de ce présent s’ajoutent les dangers du changement climatique que nous devons anticiper. Vivre avec le monde, le titre de cette Biennale que nous avons emprunté à Philippe Descola, dont les travaux questionnent les différents partages, effectués par les Hommes, entre la nature et la culture, et plus généralement les relations entre les êtres vivants, humains et non-humains, de cette Terre…, ce titre résonne comme un aphorisme ou un mot d’ordre un peu dérisoire face à nos difficultés à penser à nos lendemains. Pourtant, nous devons ouvrir de nouveaux chemins de pensées, de gestes et d’histoires pour imaginer un monde vivant ; avec les loups de Baptiste Morizot, nous voulons découvrir ces autres savoirs auxquels nous avons tourné le dos et nous nous émerveillerons des pistes ouvertes par Nastassja Martin ou Alessandro Pignocchi, ces anthropologues formés par Philippe Descola… Au programme de cette Biennale: Ciné-débats, séminaires, rencontres, expositions, ateliers pédagogiques, concerts. Plus d’information sur [siana.eu](https://www.siana.eu/17045-2/?related_post_from=17045)

Pour sa 9ème biennale « Vivre avec le Monde », SIANA invite artistes et scientifiques à s’interroger ensemble sur les futurs plus ou moins souhaitables de l’humanité.

