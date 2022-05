Vivre avec le bois

Vivre avec le bois, 29 mai 2022, . Vivre avec le bois

2022-05-29 – 2022-05-29 De 14h30 à 17h00. Atelier limité à 10 participants. Durée : 2h30. A partir de 15 ans. Possibilité d’organiser cet atelier à la demande. Sur inscription. Découvrez le monde du bois dans ses différentes dimensions :

– naturaliste (biologie végétale, interactions écosystémiques)

– les bases de la gestion de forêt : apprenez à gérer une parcelle forestière pour subvenir à vos besoins domestiques tout en favorisant la biodiversité.

– se chauffer au bois : coupe, séchage, combustion.

– travailler le bois brut, le froissartage (aménagements d’extérieurs, mobilier rustique)

– les outils du bois

– pistes bibliographiques De 14h30 à 17h00. Atelier limité à 10 participants. Durée : 2h30. A partir de 15 ans. Possibilité d’organiser cet atelier à la demande. Sur inscription. dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville