Vivre au Moyen Âge : parcours miroir entre le musée de Cluny et la Conciergerie, pour les relais du champ social CMN – Conciergerie Paris, mercredi 24 avril 2024.

Vivre au Moyen Âge : parcours miroir entre le musée de Cluny et la Conciergerie, pour les relais du champ social Un parcours miroir du musée de Cluny et de la Conciergerie, sur le thème de la vie quotidienne, avec une présentation de l’offre pour les relais du champ social. Mercredi 24 avril, 10h00, 14h00 CMN – Conciergerie Gratuit sur inscription, jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T10:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:30:00+02:00

Vivre au Moyen Âge

La Conciergerie Sainte-Chapelle s’associe au musée de Cluny pour vous proposer une plongée dans la vie au Moyen Âge.

10h – visite au musée de Cluny pour découvrir le thème de la vie quotidienne et l’offre pour les relais du champ social.

14h – visite à la Conciergerie, La vie au palais sous les rois capétiens pour comprendre les différentes facettes du palais des rois au Moyen Âge.

CMN – Conciergerie 2 Bd du Palais, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Île-de-France https://www.paris-conciergerie.fr/visiter/groupes-du-champ-social [{« type »: « email », « value »: « heloise.jori-lazzarini@monuments-nationaux.fr »}] Située au cœur de Paris, sur les rives de la Seine, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la Conciergerie est un des plus anciens vestiges du Palais de la Cité, résidence et siège de pouvoir des rois de France au Moyen Âge.

Transformée en prison du Parlement de Paris vers la fin du XIVe siècle, la Conciergerie est restée un haut lieu de détention pendant la Révolution française avec l’installation du Tribunal révolutionnaire

vie quotidienne Moyen-Age