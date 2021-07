Ounans Camping du Val d'Amour Jura, Ounans Vivre au grand air – Les indiens Camping du Val d’Amour Ounans Catégories d’évènement: Jura

Ounans

Vivre au grand air – Les indiens Camping du Val d’Amour, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Ounans. Vivre au grand air – Les indiens

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Camping du Val d’Amour

Deviens un vrai indien d’Amérique le temps d’une semaine. Si tu aimes les activités aquatiques mais aussi les aventures en forêt, voici le programme qu’il te faut. Avec le canoë, la fabrication d’arc et la découverte de la forêt, tu deviendras un vrai petit ours.

15€ – 45€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping du Val d’Amour ounans Ounans Jura

