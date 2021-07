Ounans Camping du Val d'Amour Jura, Ounans Vivre au grand air – Le monde fantastique ! Camping du Val d’Amour Ounans Catégories d’évènement: Jura

Viens découvrir le monde de la magie et ses légendes. Avec la fabrication de baguettes et balais magiques, la construction de villages de lutin et l’escalade, tu deviendras un puissant sorcier.

15€ – 45€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Camping du Val d’Amour ounans Ounans Jura

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T18:00:00

