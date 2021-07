Vivre à nouveau en voisins Clunisois, Clunisiens Cluny, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Cluny.

EUR Maintenant qu’il est enfin possible de se retrouver et de vivre en voisins, la municipalité de Cluny, la Communauté de Communes du Clunisois, l’Office de tourisme de Cluny et du Clunisois, et la Fédération Européenne des Sites Clunisiens, vous invitent à des retrouvailles festives les 11 et 12 septembre 2021

Le 11 septembre 2021 coïncide, jour pour jour, avec le… 1111ème anniversaire de la fondation de l’abbaye. Ce week-end festif participe au lancement de la candidature du réseau clunisien à l’UNESCO, au titre de « patrimoine mondial ».

NOTRE FANTASTIC PICNIC LE 12 SEPTEMBRE :

• Repas partagé aux portes de Cluny ; les quartiers de Cluny situés à proximité de chaque porte invitent les villages du Clunisois et les sites clunisiens de chaque porte, à un repas festif en plein air, décoration aux couleurs des portes, pique-nique tiré du sac : organisation « zéro déchets » !

• À 13 h 11 (ce qui correspond à 11 h 11 heure du soleil), nous trinquerons ensemble pour célébrer les 1111 ans de la fondation de l’abbaye de Cluny, cœur du réseau clunisien ;

• À partir de 18 h, dans le parc de l’abbaye, rassemblement festif des 12 portes, pour chanter l’hymne européen dans 12 langues.

