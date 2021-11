Dieulefit Dieulefit Dieulefit, Drôme VIVRE A LYON AU MOYEN AGE Dieulefit Dieulefit Catégories d’évènement: Dieulefit

Drôme

VIVRE A LYON AU MOYEN AGE Dieulefit, 9 décembre 2021, Dieulefit. VIVRE A LYON AU MOYEN AGE Dieulefit

2021-12-09 16:30:00 16:30:00 – 2021-12-09 18:30:00 18:30:00

Dieulefit Drôme Conférence donnée par Nicole GONTHIER, professeur honoraire des universités, médiéviste et auteure de romans se déroulant à Lyon au Moyen Âge lesavoirpartage@orange.fr +33 6 82 56 58 23 http://lesavoirpartage.org/ Dieulefit

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Dieulefit, Drôme Autres Lieu Dieulefit Adresse Ville Dieulefit lieuville Dieulefit