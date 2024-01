Vivons les jeux en GRAND ! Amphithéâtre de Grand Grand, samedi 1 juin 2024.

Vivons les jeux en GRAND ! Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, le site archéologique de Grand vous propose des animations en lien avec l’athlétisme antique. 1 et 2 juin Amphithéâtre de Grand Avec le billet d’entrée du site

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Spectacles et animations, autour du thème des JO dans l’Antiquité par la Compagnie ACTA et la Compagnie ROMAE SAGITTARII. Atliers créatifs par les médiateurs du site.

Petits et grands seront invités à s’entrainer aux épreuves sportives antiques, tel le pugilat, le lancer du disque, à s’initier au tir à l’arc, tout en partageant la vie des archers et des sportifs Romains.

Vie quotidienne antique

Présentation d’un campement d’archers romains et d’articles de sport antique.

Amphithéâtre de Grand 18 bis rue de l’amphithéâtre 88350 Grand Grand 88350 Vosges Grand Est

