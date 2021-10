VIVONS LE THEATRE EN CORBIERES ET MINERVOIS – PETIT MARATHON THEATRE Villerouge-Termenès, 13 novembre 2021, Villerouge-Termenès.

Restitution chantier-théâtre / clôture.

Repas de clôture sur inscription.

“GELSOMINA” d’après le film La Strada et un texte de Pierrette Dupoyet 2013 la rue. Territoire sauvage plus dangereux de jour en jour, et dans le monde entier, la rue s’organise en quelques lois sévères sans discours. violence ou pas, les groupes qui se forment et se déforment, suivent la règle unique

de la survie. En 1954 Fellini tourne LA STRADA et provoque les réactions des professionnels du cinéma en détournant le courant du néoréalisme.

Aujourd’hui, une femme raconte l’histoire de Gelsomina et de Zampano. Une femme qui tente de redonner aux mots et aux silences des

personnages, une concordance poétique, sociale et humaine. La rue de 1954 et celle de 2021 s’entrechoquent…

Avec : Annie Grézoux, Olivier Urbe

Mise en scène : Christian Chessa

Régies son et lumière : Thérèse Mestre

“RUPTURES” spectacle.

je voulais te voir pour te dire que ça s’arrête – Troupe Tric O Trac

Un Plusieurs extraits de textes et de chansons classiques ou contemporaines. 1h10 de spectacle

pour rire, s’émouvoir, pleurer et chanter.

Avec : Danièle Bonnet, Jean-Robert Croquet,

Simon Croquet, Nathalie Sarda, Emmanuelle

Teboul, Gina Veit

Mise en scène : Nathan Croquet et Lucas

Saint Faust

Technique : Denis Larrue

