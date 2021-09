Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Vivons Ensemble La République MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Vivons Ensemble La République MJC de Saint-Chamond, 1 octobre 2021, Saint-Chamond. Vivons Ensemble La République

du vendredi 1 octobre au vendredi 22 octobre à MJC de Saint-Chamond

L’objectif est de contribuer à former des citoyens éclairés sur les enjeux contemporains de notre société, de les aider à décrypter l’actualité, de développer l’esprit critique, le vivre ensemble, luttant ainsi contre toute forme d’exclusion et de discrimination. Nous cherchons à déconstruire les préjugés et les idées extrémistes, afin de consolider, ensemble, une démocratie humaniste basée sur des valeurs républicaines.

Voir conditions sur chaque événement

En 2016, les MJC de la Loire, ont amorcé un travail sur l’interculturalité, l’éducation à l’altérité et à la différence. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T23:00:00;2021-10-02T18:00:00 2021-10-02T22:00:00;2021-10-14T19:00:00 2021-10-14T21:00:00;2021-10-22T19:30:00 2021-10-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu MJC de Saint-Chamond Adresse 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Ville Saint-Chamond lieuville MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond