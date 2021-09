Nantes 21 rue de la rosière d'Artois 44100 Nantes Loire-Atlantique, Nantes Vivons ensemble! Bienvenue à l’agence 21 rue de la rosière d’Artois 44100 Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vivons ensemble! Bienvenue à l'agence
15 octobre 2021, Nantes.

du vendredi 15 octobre au samedi 16 octobre

L’agence **EBEN Architecture** ouvre ses portes pour vous faire découvrir le métier d’architecte. A l’occasion des _Journées Nationales de l’Architecture 2021_, l’agence vous accueillera pour vous présenter son travail. Le thème de cet évènement 2021 étant: _”Vivre ensemble”_, il est temps pour nous d’ouvrir les portes de l’agence à ceux qui ne connaissent pas encore notre profession, comme à ceux qui voudraient mieux la découvrir. Nous serons heureux de vous accueillir, petits et grands, seul ou accompagnés. Rendez-vous les 15 et 16 octobre chez EBEN!

Places limitées à 15 participants/heure

Journées nationales de l'architecture
Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

