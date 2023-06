Mandolines en folie ! – Festival Cordes en ballade Viviers Viviers, 4 juillet 2023 21:00, Viviers.

Festival Cordes en ballade du 4 au 16 juillet en compagnie d’artistes d’exception. Une programmation riche orienté cette année autour des cordes pincées du monde ! Mardi 4 juillet, 21h00 1

L’Italie, terre rêvée des européens au 17e siècle, emplie de soleil, d’odeurs, de traditions, de souvenirs, et berceau de la mandoline ! Le Quatuor Debussy vous invite à l’occasion de cette soirée d’ouverture dans la Cathédrale Saint-Vincent, trônant fièrement sur la capitale du Vivarais méridional, pour un voyage à la découverte de ce fantastique instrument et de Vivaldi. Quoi de mieux pour cela que de convier son digne représentant ? Enseignant au Conservatoire d’Argenteuil, au Pôle Supérieur D’enseignement Artistique Paris Boulogne-Billancourt et à la direction de nombreux orchestres à plectres, Florentino Calvo est la référence incontournable de la mandoline. Il se produit avec l’Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre National de France ou l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Pour cette célébration, l’artiste sera accompagné des Mandolines Estudiantina de Valence, un orchestre héritier d’un patrimoine exceptionnel. Afin de réunir cordes pincées et cordes frottées, le Quatuor Debussy sera lui-aussi de la fête !

Viviers Cathédrale Saint-Vincent (Place Saint-Jean Viviers 07220 Ardèche